Olivia Newton-John envía un mensaje conmovedor a John Travolta

Kelly Preston ha sido recordada en un emotivo homenaje por Olivia Newton-John, quien también ha padecido cáncer de seno.

La muerte prematura de la actriz Kelly Preston fue confirmada el lunes por su esposo John Travolta y ha recibido una gran cantidad de mensajes de rostros famosos y fanáticos por igual. Entre quienes la han recordado, está Olivia Newton-John, la ex estrella de Grease que protagonizó al lado de John Travolta.

Kelly falleció el 12 de julio después de una batalla de dos años contra el cáncer de seno, que la pareja había mantenido en privado, lejos del conocimiento público.

Olivia, quien también enfrentó su propia batalla contra el cáncer de seno, compartió un emotivo homenaje a su amiga, el martes.

Al publicar una foto antigua de las dos juntas en Instagram, la estrella de Grease escribió: “Kelly Preston era un espíritu radiante, cálido y gentil: una esposa, madre y dulce amiga amorosa y devota”.

“Mi corazón se rompe por John, Ella y Ben. Ninguna palabra puede expresar mi pena por su familia”.

Ella agregó: “La luz de Kelly brilla en sus hermosos hijos”.

Olivia continuó su homenaje con otra foto de ellas lanzando su iniciativa Not Under My Roof, una campaña para ayudar a los padres a mantener a sus hijos seguros en casa.

El breve video promocional fue protagonizado por Olivia y Kelly junto a Valerie Fifield-Hall, Ella Bleu Travolta y Lauren Ritter.

Olivia se entusiasmó con la pasión de su amiga por la salud de los niños y le contó lo “orgullosa” que estaba de lanzar el plan con ella.

“Estaba orgullosa de lanzar la iniciativa CHEC Not Under My Roof con @therealkellypreston hace 20 años”, escribió.

“Le apasionaba la seguridad de los niños contra las toxinas ambientales, y creamos este video para la Coalición Ambiental de Salud de los Niños (CHEC), que ahora es HealthyChild.org.

“Gracias a la pasión de Kelly por proteger la salud de los niños, desde su propia experiencia personal, ayudó a catapultar la campaña de salud ambiental de los niños”, dijo.

Olivia ha sufrido tres veces cáncer de seno, luego de superar la enfermedad en 1992.

Al explicar por qué no se hizo pública con el segundo diagnóstico, la cantante y actriz dijo: “Pensé que era mi vida y decidí guardarlo para mí”.

Pero en 2017, regresó, esta vez en la parte inferior de su columna vertebral.

“Mi esposo siempre está ahí, y él siempre está allí para apoyarme, y creo que voy a ganar y ese es mi objetivo”, dijo en ese momento.

John anunció la desgarradora noticia de que Kelly, de 57 años, había muerto de la implacable enfermedad durante el fin de semana.

“Es con un corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno”, escribió en Instagram.

“Ella peleó valientemente con el amor y el apoyo de muchos”.

Un representante de la familia también confirmó la noticia a la revista People.

Es la segunda tragedia que golpea a la familia, ya que también perdieron a su hijo Jett después de una convulsión en 2009 a la edad de 16 años.

Q.E.P.D.