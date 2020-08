Padre de Britney Spears califica el movimiento #FreeBritney como una ‘broma’

Jamie Spears criticó a estos seguidores por crear este movimiento basado en “teorías de conspiración”.

Jamie Spears, el padre de Britney Spears, calificó el movimiento #FreeBritney como una ‘broma’.

La campaña que solicitó la ‘liberación’ de la cantante de la tutela que ha existido desde su colapso en 2008, fue creada por fanáticos en los últimos años, donde solicitan que la artista regrese para hacerse cargo de su vida.

Pero el padre de Spears, quien fue tutor de la artista hasta el año pasado antes de experimentar problemas de salud, criticó a estos seguidores por crear este movimiento basado en “teorías de conspiración”, diciendo que “no saben nada”.

En declaraciones al New York Post, Jamie Spears comentó:

“Todos estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene idea. Depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija. No es asunto de nadie más”.

El patriarca de 68 años también desestimó los rumores de que estaba disfrutando el dinero que forma parte del patrimonio de Britney, y dijo que esto es totalmente falso, y que cualquier centavo que gasta o necesita gastar en el dinero debe ser reportado a la corte por autorización o no.

“Tengo que informar todos los centavos y dólares gastados en la corte cada año. ¿Cómo diablos robaría algo?”

Jamie Spears también insinuó que recibió amenazas de muerte de activistas de #FreeBritney: “Las personas están siendo perseguidas y atacadas con amenazas de muerte. Es horrible. No queremos ese tipo de fanáticos”, se quejó.

“Amo a mi hija. Amo a todos mis hijos. Pero ese es nuestro problema. Es privado”, justifica.