Perrie Edwards descubrió “costumbres estresantes” de su novio durante cuarentena

La forma de comer “como un cerdo” y la actividad física intensa de su novio futbolista provocó estrés en la cantante.

Perrie Edwards durante la convivencia con su novio en este tiempo de confinamiento, se dio cuenta de una costumbre que tiene y que la estresa demasiado.

La cantante confesó al diario The Sun: “A ver, me pone de nervios porque come como un cerdo. Puede ser medianoche y de repente me despierta para decirme que quiere picotear algo. Siempre le digo que no puede hablar en serio, pero al final consigue que lo acompañe al piso de abajo, y claro, termino comiendo con él, no es justo”.

Edwards acepta que las rutinas de su novio, el jugador del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain son muy diferentes a las suyas, y que su actividad física es muy intensa: “Tengo que repetirme a mí misma que él es un atleta, que siempre está corriendo y entrenando y que quema muchas calorías y por tanto no puedo compararme con él”.

El futbolista por el contrario, cuando es entrevistado lo único que dice es que su bella novia es ‘perfecta’.