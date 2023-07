Pete Davidson ingresa a clínica de rehabilitación debido a su salud mental

El ex de Kim Kardashian ha estado sufriendo de trastorno límite de personalidad…

Pete Davidson, exnovio de Kim Kardashian, se registró en un centro de rehabilitación debido a su problema de salud mental, revelaron varias fuentes.

El actor y comediante ha estado sufriendo de trastorno límite de personalidad (BDP) y trastorno de estrés postraumático (PTSD).

Sus amigos cercanos y su novia, Chase Sui Wonders, han estado apoyándolo.

El exactor de “Saturday Night Live” está siendo tratado en las mismas instalaciones en Pensilvania donde su amigo cercano John Mulaney buscó ayuda por problemas de alcohol y drogas, según la prensa.

Un amigo dijo: «Pete va regularmente a rehabilitación para ‘ajustes’ y para tomarse un descanso mental, así que eso es lo que está pasando».

Su admisión se produce semanas después de que él se vio obligado a disculparse con el director de la organización benéfica animal PETA por dejar un mensaje malhablado en su contestador automático.

También fue acusado de un cargo de conducción imprudente después de estrellar su automóvil contra una casa de Beverly Hills.

Una fuente cercana le dijo a la columna Page Six, del diario The New York Post: “Cualquiera que conozca a Pete sabe que él siempre dará un paso adelante y obtendrá ayuda cuando sepa que la necesita. Tiene mucha gente en su esquina que lo ama y lo apoya, y que está orgullosa de él”.