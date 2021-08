Príncipe Harry y Meghan Markle en riesgo de perder el “sueño americano” sin la marca real

La pareja “está atrapada” en un ciclo de revelar secretos reales cada vez más íntimos para sobrevivir en los medios.

El príncipe Harry y Meghan Markle están atrapados en un ciclo de revelar secretos reales si desean mantener la marca real.

La reflexión fue presentada por la comentarista real Emily Andrews durante su documental de Channel 5 “Meghan at 40: The Climb to Power”.

“Debido a la marca real, pueden obtener todas estas ofertas multimillonarias, pero el problema es que tienen que recordarles a todos que son de la realeza y, para hacerlo, eso implica dar más y más. Tienen que hablar de momentos cada vez más privados “.

Sin embargo, el historiador real Ed Owens sostiene que el deseo del príncipe Harry y Meghan Markle de “prosperar, no sobrevivir” en Estados Unidos los ha obligado a dar un giro de 180 grados y reevaluar su relación con los medios.

Afirma: “Harry y Meghan han argumentado constantemente que no tienen suficiente privacidad, que sus vidas son difíciles y onerosas debido al resplandor de los medios”.

“Luego van a los Estados Unidos y esta narrativa continúa hasta que de repente se abren sobre todo al aceptar una entrevista reveladora con Oprah Winfrey”.

“De repente, esta idea de privacidad desaparece por completo. En cambio, se están abriendo muy públicamente sabiendo que millones de personas van a ver y echar un vistazo a la historia interna detrás de la separación de Harry y Meghan y la casa de Windsor “.