Productora Barbaca Broccoli asegura que aun no han buscado a un nuevo James Bond

Craig, de 52 años, hará su última aparición como agente 007 en No Time To Die, y podría ser reemplazado por varias estrellas británicas.

La productora Barbaca Broccoli confirmó que la búsqueda del próximo James Bond aún no ha comenzado. El actor Daniel Craig, de 52 años, hará su última aparición como agente 007 en No Time To Die, que saldrá en abril (2021), pero se ha retrasado debido a la pandemia de coronavirus.

Después de ser reprogramado para noviembre, posteriormente se reprogramó para estrenarse en el cine en abril de 2021 debido al aumento de casos en Inglaterra y los cines siguen cerrados en las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York y Los Ángeles.

Surgió la especulación de que ya habían encontrado un reemplazo para Craig, y Tom Hardy podría asumir el papel de espía, dejando atrás nombres como Henry Cavill, Aaron Taylor-Johnson y Tom Hiddleston.

Sin embargo, Broccoli desmintió los rumores e insistió en que aún no han encontrado a alguien que reemplace a Daniel Craig, porque aún no han empezado a buscar, hasta el momento se rumora todo.

“Yo siempre digo: solo puedes enamorarte de una persona a la vez. En cuanto se estrene la película, pasará un tiempo y tendremos un momento para ver qué pasará en el futuro. Pero por el momento, no pensamos en nadie además de Daniel “, dijo a la revista Total Film.