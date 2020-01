Productora Magda Rodríguez podría salir del mattino ‘Hoy’

La productora trabaja en un nuevo proyecto y en cualquier momento podría salir del comando de la emisión.

Crecen los rumores de que la productora Magda Rodríguez dejará de producir el programa matutino de Televisa, ‘Hoy’, y que el próximo mes de marzo será sustituida por alguien más.

Magda Rodríguez dijo en entrevista a la periodista Flor Rubio que “está muy contenta con los resultados que ha tenido al estar al frente de ‘Hoy'”.

“Está funcionando muy bien, llevamos buenos niveles de audiencia, estamos muy contentos con el resultado y hasta el momento nosotros continuamos en Hoy”.

La productora también admitió que se se encuentra trabajando en la pre producción de un nuevo programa de Televisa; “vamos a hacer otro show para mediados de año“, adelantó la productora.

Magda dio a entender que sí existe la posibilidad de salir de Hoy, pero eso no le preocupa: “Yo tengo un contrato para trabajar en Televisa, y finalmente me asignan proyectos. Yo mañana puedo dejar de hacer ‘Hoy’, no tengo un contrato determinado”, apuntó.