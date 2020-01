Oprah Winfrey se retira de documental de #MeToo

La magnate de medios se retira tras recibir críticas, y por estar en desacuerdo con los cineastas por diferencias creativas.





Oprah Winfrey se retiró de su papel de productora ejecutiva en un próximo documental sobre el movimiento #metoo, luego de ser criticada por su participación en el proyecto.

Si bien las cifras clave involucradas en el proyecto Apple TV + aún no se han anunciado, contará con el ex empleado de Def Jam, Drew Dixon, quien le dijo al New York Times en 2017 que el empresario y ejecutivo discográfico Russell Simmons la violó en 1995.

La magnate de los medios Oprah había estado vinculada al proyecto durante algún tiempo, pero en una declaración a The Hollywood Reporter el viernes, reveló que se retiraba del papel porque “ha quedado claro que los cineastas y yo no estamos alineados en esa visión creativa”.

“He decidido que ya no seré productora ejecutiva del documental y no se emitirá en Apple TV +”, dijo. “Quiero que se sepa que creo y apoyo inequívocamente a las mujeres. Sus historias merecen ser contadas y escuchadas “.

Oprah agregó: “En mi opinión, hay más trabajo por hacer en la película para iluminar el alcance completo de lo que las víctimas soportaron”.

Al extenderse sobre su conflicto con los cineastas, la ex presentadora de un programa de entrevistas diurno explicó: “Tengo un gran respeto por su misión, pero dado el deseo de los cineastas de estrenar la película en el Festival de Cine de Sundance antes de creer que está completa, siento que es mejor hacerme a un lado. Trabajaré con Time’s Up para apoyar a las víctimas y a los afectados por el abuso y el acoso sexual”.

Russell ha negado las acusaciones de Dixon e instó públicamente a la estrella a retirarse del proyecto, compartiendo una súplica apasionada en su página de Instagram.

Simons escribió: “Querida OPRAH, has sido una luz brillante para mi familia y mi comunidad. Contribuyendo tanto a mi vida que no pude incluir una fracción en este blog “, escribió el mes pasado. “He tomado y aprobado nueve pruebas de detección de mentiras de 3 horas … Soy culpable de explotar, apoyar y hacer la banda sonora de una sociedad extremadamente desigual, pero nunca he sido violento ni forzado a nadie”.

El rapero 50 Cent también llamó la atención sobre el nuevo programa de Winfrey, acusándola de “solo ir tras hombres negros” con el proyecto.