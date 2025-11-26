¿Quien era la cantante latina muerta en una emboscada en Los Angeles?

Un misterio sin resolver el trágico asesinato de María de la Rosa, una joven cantante e influencer de 22 años, de origen colombiana, conocida artísticamente como DELAROSA. La artista puertorriqueña fue víctima de una aparente «emboscada» a tiros en la madrugada del sábado 22 de noviembre en el barrio de Northridge, Los Ángeles.

Según reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el ataque ocurrió alrededor de la 1:25 a.m cuando dos hombres se acercaron a un vehículo estacionado en la calle Bryant donde se encontraba De la Rosa junto a dos acompañantes y abrieron fuego directamente contra el coche.

María de la Rosa, quien estaba en el asiento del copiloto, recibió múltiples disparos y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta. Acompañantes Heridos: Las otras dos personas que la acompañaban resultaron gravemente heridas y se reportó que permanecen en estado crítico.

Un Misterio Sin Resolver

A pesar de la magnitud del crimen, la policía no ha realizado arrestos ni ha divulgado descripciones detalladas de los sospechosos. El caso, catalogado como un tiroteo «estilo emboscada», ha generado varias interrogantes:

Las autoridades del LAPD no han esclarecido la razón detrás del ataque, descartando inicialmente el robo. Investigación en Curso: Aunque la zona de Northridge ha visto un aumento en violencia relacionada con pandillas, la policía no ha confirmado una conexión directa entre este caso y la actividad criminal organizada.

Una Estrella con Potencial

María de la Rosa estaba comenzando a dejar su huella en la industria musical, firmada con Warner Music Latina. Había lanzado su sencillo debut, «No Me Llames», apenas en agosto de este año, y su última publicación en Instagram la mostraba emocionada trabajando en su nuevo material.

Su madre, Deyanira De La Rosa, expresó su dolor y clamó por justicia, declarando que su hija «ayudó a tanta gente». Productores y colegas, como Jimmy Humilde, la han descrito como una «estrella en ascenso» con un futuro brillante que fue trágicamente truncado.

Las autoridades de Los Ángeles han solicitado encarecidamente la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a resolver este impactante crimen que ha conmocionado a la comunidad artística.