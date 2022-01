Relacionan la muerte de Betty White a la dosis de refuerzo de vacuna

Su agente aclaró la causa de la muerte de la actriz, quien murió a días de cumplir 100 años…

Betty White murió por causas naturales, según su agente Jeff Witjas. La actriz murió menos de tres semanas antes de cumplir 100 años y ahora fuentes de la prensa estadounidense afirmaban que White murió días después de recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19.

Witjas descartó esta teoría sobre la muerte de su amiga y declaró en un comunicado a la revista People:

“Betty murió en paz mientras dormía en su casa”.

El agente negó que la muerte esté relacionada con la vacuna de refuerzo que tomó el 28 de diciembre.

“La gente dice que su muerte está relacionada con una vacuna de refuerzo tres días antes, pero eso no es cierto. Murió por causas naturales. Su muerte no debe politizarse, esa no es la vida que ella vivió ”, comentó.

La noticia de la muerte de Betty White sorprendió a todos, ya que días antes había concedido una entrevista a People afirmando que gozaba de buena salud.

“Soy muy afortunada de tener tan buena salud y sentirme tan bien a esta edad. Es increíble”, dijo.