Ricky Martin publica fotografía usando uñas acrílicas

Ricky Martin publica una fotografía en Instagram, luciendo uñas acrílicas, y expresó un mensaje con motivo de las celebraciones del orgullo gay.

El cantante puertorriqueño lamentó la reacción de algunas personas, por la portada en la que apareció junto a su esposo, para celebrar el día del padre: “Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista Cap 74024. Lo que no me esperaba, sobre todo después del trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos, o comentar de manera despectiva”.

Ricky dijo no afectarle perder seguidores, sino recordar el temor que sintió años atrás sobre su orientación sexual. El artista asegura que esto le ha impulsado más para seguir luchando: “Me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas, que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación. A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por quienes son o quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos”.

Ricky Martin los invita a no rendirse y continuar por conseguir la igualdad, que la comunidad gay viva su vida sin miedo a castigos y represalias, y concluyó: “Valen muchísimo, no lo olviden por favor”.