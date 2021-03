Romance secreto de Billie Eilish no funcionó

La cantante confirmó en su documental ‘The World A Little Blurry’ que estuvo en una relación, que no funcionó.

Por primera vez, Billie Eilish confirmó que estuvo en una relación. La cantante de 19 años revela en su documental ‘The World A Little Blurry’ que tuvo un novio secreto por algún tiempo, y confiesa por qué el noviazgo no funcionó.

La cantante asegura en la película que tuvo un romance bien escondido con el rapero, conocido como 7: AMP y cuyo nombre real es Brandon Adams:

“Simplemente no estaba feliz. Y no quería las mismas cosas que él, y no creo que eso sea justo para él. No creo que debas estar en una relación súper emocionada con ciertas cosas que la otra persona no se importa. No creo que esto sea justo para ti (…) Literalmente pensé, ‘Hombre, ni siquiera tienes suficiente amor para amarte a ti mismo. No puedes amarme'”, señaló, agregando que ella lo amaba pero lo dejó ir, lo que fue muy difícil, porque todavía no ha superado el fin del romance.

Durante el documentario, Billie y su entonces novio dicen que se aman. Sin embargo, luego de la presentación en Coachella en 2019, Adams fue trasladado al hospital luego de romperse la mano con un puñetazo en la pared.

Ella dijo: “Estoy tratando de convencerlo de que vaya a terapia. Es tan autodestructivo”, señaló afirmando que ‘no quería arreglarlo’ y sabía que estaba bien seguir adelante, aunque todavía no “ha superado” la ruptura.

“No lo superé. No encontré a nadie más. No dejé de amarlo (…) No quiero arreglarlo. No puedo arreglarlo. Lo intenté”. , justifica en el video, aparentemente aún enamorada.