Salma Hayek luce despampanante en portada de revista: ‘Nunca imaginé eso’

La actriz posó en bikini para la conocida Sports Ilustrated…

A sus 58 años Salma Hayek Pinault ha hecho historia al debutar como una de las cuatro estrellas de portada de la edición 2025 de Sports Illustrated Swimsuit, marcando un hito en su carrera y en la representación de mujeres mayores de 50 años en la industria.

Fotografiada por Ruven Afanador para la destacada publicación, en el lujoso resort ecológico Cuixmala en México, Hayek aparece en una serie de bikinis vibrantes y atuendos minimalistas, destacando su figura envidiable y desafiando las normas de edad y belleza.

La edición, que estará en los quioscos el 17 de mayo, también presenta a la gimnasta olímpica Jordan Chiles, la exgimnasta y modelo Olivia Dunne, y la modelo y emprendedora Lauren Chan.

En una entrevista con Sports Illustrated, Hayek expresó su incredulidad ante la oportunidad: “Cuando era joven, miraba la edición de trajes de baño de Sports Illustrated y soñaba con ver quién sería la nueva modelo. Nunca se me ocurrió que podría estar en ella, porque no me parecían como yo. Mi cuerpo no es el típico de modelo, y que esto ocurra a los 58 años es realmente impactante”.

La actriz confesó en el programa Today que intentó retractarse del proyecto debido a un “fuerte caso de síndrome del impostor”. “Dije que sí, pero cuando llegó el momento, intenté echarme para atrás. Los trajes de baño nunca me quedan bien, ¿cómo iba a hacer esto?”, relató a los presentadores Savannah Guthrie y Craig Melvin.

El rodaje no estuvo exento de desafíos. Sports Illustrated envió a Hayek 200 trajes de baño, de los cuales probó más de 100, muchos de los cuales fueron ajustados a su medida en Los Ángeles. Sin embargo, su maleta con los trajes seleccionados y sus productos de belleza se perdió en el vuelo a México.

“Estaba temblando, no estaba segura de mí misma”, admitió. Sin embargo, un momento mágico cambió su perspectiva: al llegar a la playa, una ballena saltó detrás de ella. “Fue como si México me dijera que este era mi lugar. Me sentí libre, puse música de Bad Bunny y empecé a bailar. Fue mágico”, compartió.

Las fotos, que incluyen a Hayek en un bikini verde metálico en una piscina, un top tejido marrón y amarillo en una playa rocosa, y posando semidesnuda con cadenas doradas, han sido elogiadas por su energía y autenticidad.

MJ Day, editora en jefe de Sports Illustrated Swimsuit, describió a Hayek como “una fuerza de la naturaleza” y una “defensora incansable” para las comunidades latinas y las mujeres. “Su pasión por la vida, la narración y la humanidad es única. Su ‘por qué’ radica en inspirar a generaciones a vivir en sus propios términos”, afirmó Day.

El debut de Hayek en Sports Illustrated Swimsuit no solo celebra su legado como actriz, productora y activista, sino que también refuerza su mensaje de libertad y autenticidad. “Espero que las fotos transmitan la alegría y la libertad que sentí. Quiero que todos busquen la felicidad en cada momento”, concluyó. Con este hito, Hayek se une a otras mujeres mayores como Martha Stewart (81 años en 2023) en redefinir lo que significa ser una estrella de portada en la icónica publicación.