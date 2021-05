Salma Hayek también fue discriminada al inicio de su carrera

La actriz fue rechazada en dos casting de comedia, a pesar de ser la mejor, solo por su origen mexicano.

Salma Hayek reveló que cuando iniciaba su carrera en Hollywood, fue rechazada de dos exitosas cintas de comedia, y aunque en el casting fue la mejor, no la aceptaron solo por ser mexicana.

En entrevista con Variety, la actriz declaró: “Los directores me dijeron que fui la mejor en la audición, incluso mejor que la que había sido elegida al final, sin embargo me rechazaron. Me dijeron que en ese momento los estudios no los dejarían tener a una mexicana como estelar”.

Además de su origen mexicano, Salma se enfrentó a la discriminación en la industria por ser mujer: “Si eres mujer y estás en una película exitosa, y además te dicen que eres el personaje favorito, aún así le dan el crédito de la taquilla al varón. No te toman en cuenta el trabajo que estás haciendo en la producción”.