Sarah Ferguson se recupera en casa tras someterse a mastectomía

La Duquesa de York descubrió un cáncer de mama e hizo un alerta…

Una amiga de la duquesa de York, Sarah Ferguson, dijo a la revista «Fabulous» del periódico The Sun que la exesposa del príncipe Andrew ya se sometió a una mastectomía, que duró ocho horas, y que se siente afortunada de estar viva. La autora de 63 años, está siendo atendida en su domicilio tras el procedimiento que ‘fue más complicado de lo que la gente piensa’.

Ferguson no solo se sometió a la mastectomía sino también a la reconstrucción mamaria con su cirujana Dra. Christine Choy y su colega Stuart James, respectivamente.

«La cirugía duró ocho horas y fue más complicada de lo que la gente piensa… Hoy, el mensaje que quiere enviar es que está muy agradecida y se siente muy afortunada de estar viva. Quiere agradecer a los dos increíbles cirujanos Christine Choy y Stuart James, quienes les salvó la vida y todo el personal médico que trabajó incansablemente para ayudarla”.

La fuente agregó: «La mayoría de las personas tienden a asociar el cáncer de mama con un bulto, pero no siempre es así. El paciente puede detectar un nódulo, pero lo suyo era solo una ‘sombra’, que puede pasar desapercibida ya que es una mayor propagación de células cancerosas».

El informante afirmó además que en el caso de Sarah, «se hizo una biopsia del área sombreada del tejido y unos días después los resultados regresaron para confirmar el diagnóstico: cáncer de mama».

El príncipe Andrew también está apoyando a su ex esposa mientras se recupera.

Hablando en un episodio de su podcast «Tea Talks with the Duchess and Sarah», que se publicó poco después de que se hiciera público el diagnóstico, Sarah recordó: «Fue después de un feriado bancario y vivo en esta área, en el área de Windsor, y era un día caluroso y no tenía ganas de ir a Londres. Es fácil posponer: ‘Lo haré la próxima semana'», recordó.

Hasta que su hermana, Jane Ferguson Luedecke, la convenció de ir.

Ella continuó: “Por lo general, siempre hago lo que ella dice porque se enoja mucho. Ella dijo: ‘No, vete. Necesito que te vayas. Necesito que te vayas’”.

Sarah dijo: “Si no fuera por ese [examen] extraordinario, te ponen una inyección, contrastan y muestran el contraste, que les muestra a dónde ir, si no hubiera hecho eso… era solo una sombra… no habrían descubierto que esto debía abordarse de inmediato».