Sarah Jessica Parker ha sido demandada por una exempleada

Una mujer, quien fue gerente de una de sus tiendas, alega que se le deben salarios por horas extras y otros pagos.

Una ex gerente de una de las tiendas de Sarah Jessica Parker está demandando a la estrella de “Sex and the City”, y su socio comercial, por presuntamente no pagar sus horas extras.

La ex empleada, Heather Holt, afirma en documentos de la Corte Suprema del estado de Nueva York el martes que Parker, su socio comercial George Malkemus y su LLC, la dejaron sin pago de horas extras del 31 de diciembre de 2018 al 1 de marzo de 2020, informa pagesix.com.

“La demandante no recibió una compensación adecuada por los salarios de horas extras a la tasa salarial de horas extras por todas las horas trabajadas”, afirma la demanda. La demanda no dice cuánto supuestamente se debe a Holt.

Las ubicaciones de Parker en Nueva York incluyen una tienda emergente en West 52nd Street y una boutique en 93 South Street. Su popular línea de zapatos también tiene tiendas en Las Vegas, Maryland, Dubai, Abu Dhabi y Canadá.

Holt está buscando los salarios atrasados ​​más intereses, “daños liquidados y sanciones legales”, según la demanda.