Scarlett Johansson habla sobre la relación con su hija Rose

“Ella me sigue, como, todo el tiempo, lo cual es maravilloso… Es mi sombra”, dijo la actriz en entrevista.

La actriz estadounidense Scarlett Johansson se sentó recientemente a charlar y habló sobre las dulces travesuras de su hija Rose.

La actriz se puso el corazón en la manga durante una entrevista en el programa de Kelly Clarkson y fue citada diciendo: “Ella me sigue, como, todo el tiempo, lo cual es maravilloso”.

“Y sé que es algo que estoy seguro de que en unos años ella no querrá tener nada que ver conmigo y debería absorberlo todo”.

Ella agregó: “Pero definitivamente hay momentos en los que ella está del otro lado de la puerta del baño y yo digo, ‘¡Rose, tienes que darme un minuto! Todo el mundo necesita su tiempo ‘”.

Durante el transcurso de su entrevista, Scarlett también compartió su consejo de crianza que le transmitió su madre, quien lo apodó la “regla de un bocado”.

Implica dejar que los niños se apropien de sus elecciones, con la “regla” de probar al menos un bocado antes de tomar una “elección informada”.

Johansson explicó: “Creo que [es mejor] dejar que los niños descubran la comida de esa manera sin que parezca una tarea. Nunca traté de obligar a mi hija a comer algo que no le gustaba, y nunca traté de esconderle ningún alimento porque estaba tratando de llevarse una zanahoria extra. Solo digo, ‘Si no te gustan las zanahorias, no tienes que comerlas’ ”.