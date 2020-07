Sean ‘Diddy’ Combs le ofrece trabajo a Nick Cannon

Después de que fue despedido por ViacomCBS, Cannon podría no quedarse mucho tiempo sin empleo.

El exmarido de Mariah Carey, Nick Cannon, se quedó si trabajo durante la pandemia, tras haber sido despedido por ViacomCBS, pero es posible que no se quede tanto tiempo sin empleo.

Sean ‘Diddy’ Combs le ofreció un trabajo a Nick Cannon.

El artista musical y el magnate de los medios de comunicación recurrió a Twitter para ofrecerle al actor, cantante y presentador de televisión un trabajo en su emisora Revolt TV después de ser despedido de ViacomCBS por negarse a disculparse por ‘perpetuar el antisemitismo’.

Diddy escribió: “@NickCannon ven a casa a @REVOLTTV ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nick! ¡Para nosotros! ¡Por nosotros! ¡Vamos!”.

En un comunicado, ViacomCBS anunció que terminará su asociación tras la reacción violenta de un episodio reciente de su programa de YouTube ‘Cannon’s Class’, en el que él y el exmiembro de Enemigo Público, Richard ‘Profesor Griff’ Griffin, discutieron las teorías de conspiración antisemita.

Dijeron en un comunicado: “ViacomCBS condena la intolerancia de cualquier tipo y denunciamos categóricamente todas las formas de antisemitismo. Hemos hablado con Nick Cannon sobre un episodio de su podcast ‘Cannon’s Class’ en YouTube, que promovió el discurso de odio y difundió teorías de conspiración semítica. Si bien apoyamos la educación y el diálogo continuos en la lucha contra el fanatismo, nos preocupa profundamente que Nick no haya reconocido o disculpado por perpetuar el antisemitismo, y estamos terminando nuestra relación con él. ViacomCBS se compromete a hacerlo mejor en nuestra respuesta a incidentes de antisemitismo, racismo e intolerancia”, señalan.

Nick Cannon insistió en que ‘no toleraba el discurso de odio’ y se disculpó:

“Cualquiera que me conozca sabe que no tengo odio en mi corazón ni intenciones de malicia. No apruebo el discurso de odio ni la difusión de la retórica de odio. Estamos viviendo en un momento en que es más importante que nunca promover la unidad y comprensión. Las comunidades negras y judías se han enfrentado a un enorme odio, opresión, persecución y prejuicio durante miles de años y, de muchas maneras, han trabajado y seguirán trabajando juntas para superar estos obstáculos. Cuando miras a los medios de comunicación y otros sectores en la historia de nuestra nación, los afroamericanos y la gente de la comunidad judía se han asociado para crear algunos de los mejores y más revolucionarios trabajos que conocemos hoy “.

Agregó: “En primer lugar, extiendo mis más sinceras y honestas disculpas a mis hermanas y hermanos judíos por las palabras hirientes y divisivas que salieron de mi boca durante mi entrevista con Richard Griffin. Reforzaron los peores estereotipos de una gente orgullosa y magnífica y me avergüenzo del lugar desinformado e ingenuo de donde provienen estas palabras. El video de esta entrevista ha sido eliminado desde entonces. Si bien la experiencia judía abarca más de 5,000 años y hay mucho que aún tengo que aprender, he tenido al menos una pequeña lección de historia en los últimos días y decir que es revelador sería una gran subestimación. Quiero expresar mi gratitud a los rabinos, líderes comunitarios e instituciones que se acercaron a mí para ayudarme a iluminarme, en lugar de castigarme. Quiero asegurarles a mis amigos judíos, nuevos y viejos, que esto es solo el comienzo de mi educación: estoy comprometido con conexiones más profundas, un aprendizaje más profundo y el fortalecimiento del vínculo entre nuestras dos culturas hoy y todos los días”, dijo.