Según Kate del Castillo, Luis García la pateó e intentó estrangularla

La actriz cuenta que después de hacerle eso, el exfutbolista luego de rodillas le pedía perdón llorando.

Kate del Castillo revela los episodios de violencia que vivió al lado de Luis García, quien llegó a patearla y a tratar de estrangularla, para luego de rodillas pedirle perdón llorando.

La actriz habló del tormentoso matrimonio que tuvo con el ex futbolista en el programa de Facebook ‘Red Table Talk: The Estefans’: “Estaba muy enamorada, y realmente traté de que todo funcionara. Ese hombre me rompió. Yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres, y de repente él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo, me decía que era pésima actriz y que tomara clases”.

Kate dijo que García la tenía amenazada, encerrada en su casa sin dejarla salir ni siquiera a trabajar, sufriendo crueles episodios de violencia física y psicológica. Después él se arrepentía y le pedía perdón llorando, pidiendo que lo ayudara.

La boda entre Kate y Luis García se celebró en 2001, firmando el divorcio en 2004. En 2009 la actriz se casó con Aarón Díaz, a quien dijo tenerle mucha estima, pero que nunca estuvo enamorada de él.