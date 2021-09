Selena Gomez no sabe responder si es buena actriz

Interpretando elpapel de Mabel Mora en Only Murders in the Building, Selena dice que hace su trabajo esperando “estar a la altura” de esas personas increíbles.

Selena Gomez recientemente con el corazón en la mano sopesó su definición personal de un “buen actor”, tras participar en la serie Only Murders in the Building.

La cantante, quien interpreta elpersonaje Mabel Mora, fue sincera durante su entrevista con la revista OK! y también fue citada diciendo: “Para ser honesta, no sé si soy un buena actriz. Simplemente hago mi trabajo y espero poder estar a la altura de estas personas increíbles “.

Antes de concluir, admitió: “Sin embargo, diré que aprendí mucho desde el primer episodio hasta el final. Incluso bromeé con [el co-creador] John [Hoffman] que deseaba poder rehacer el primer episodio porque sentí que me había desarrollado mucho “.