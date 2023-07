Shakira pasa la noche con Lewis Hamilton en Londres

Todavía es un misterio si la pareja está saliendo o no…

Si existe o no un romance entre Shakira y Lewis Hamilton, nadie lo sabe aún, pero según la prensa internacional, la cantante y el piloto de Fórmula 1 estuvieron juntos el fin de semana y se divirtieron hasta altas horas de la madrugada, según testigos.

La artista de 46 años viajó a Inglaterra para ver el Gran Premio en el circuito de Silverstone y así apoyar a su ‘amigo’, que subió al podio por el tercer puesto, junto a Max Verstappen que ganó la carrera y Lando Norris, en segundo. Después de la carrera habría ido a la discoteca Tape de Londres para encontrarse con el piloto, de 38 años.

Según un testigo, la pareja parecía estar pasando el mejor momento de sus vidas en una mesa VIP en el club, con Shakira de fiesta hasta las 3:30 am antes de dar por terminada la noche, mientras que Lewis se quedó fuera hasta las 6 am.

«Estaban juntos en una mesa VIP en el lugar y se vio a Shakira charlando con Lewis y varios otros miembros de su equipo», dijo la fuente a The Sun. “Parecía que se estaba divirtiendo mucho y estaba bailando al lado de la mesa donde estaba sentada con Lewis.

“Shakira dio por terminada la noche alrededor de las 3.30 a.m. y fue recogida por un conductor que la llevó de regreso al Hotel Café Royal. Lewis se quedó en el club hasta las 6 a.m. y luego se fue a su hotel The Rosewood”, dijo el testigo.

Según otro diario, «Daily Mail», ni los representantes de Shakira ni los de Hamilton han confirmado si los dos están saliendo.