Shia LaBeouf se declara inocente de agresión y hurto menor

Shia es acusado de discutir con un hombre en Los Ángeles, y después robarle la gorra de su propia cabeza.

Shia LaBeouf se declaró inocente de agresión y hurto menor tras un presunto altercado en Los Ángeles en junio.

La estrella de Transformers está acusada de tener una discusión con un hombre a principios de este verano, durante la cual supuestamente quitó la gorra del hombre y se fue de la escena con ella, lo que lo llevó a presentar un informe policial. Después de que los oficiales investigaron, decidieron acusar a la estrella, determinando que era el agresor.

Ahora LaBeouf se ha declarado no culpable del caso, y un representante de la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles le dice a ET que “el abogado defensor apareció sin el Sr. LaBeouf” para declararse no culpable de los cargos de delito menor.

El caso será escuchado el 20 de enero.

El actor de 34 años tiene un historial accidentado con la ley, incluido un arresto en la ciudad de Nueva York en 2014 por conducta desordenada que lo llevó a buscar tratamiento por alcoholismo, y un arresto en Georgia en 2017 por intoxicación pública, conducta desordenada y obstrucción.

Parecía haber vuelto a encarrilar su vida después del arresto en Georgia, habiendo abrazado la sobriedad y ganado premios y elogios por su guión de Honey Boy, una película basada en sus experiencias como actor infantil.