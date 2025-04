«Si son felices, me encanta»: Cazzu sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar

La cantante argentina se sinceró sobre lo que piensa de la pareja…

Aunque Cazzu generalmente mantiene un perfil bajo respecto a su vida personal, recientemente ofreció una entrevista reveladora.

En una conversación divulgada este viernes por diversos medios, incluyendo el canal argentino América TV, la cantante de «Con otra» dialogó amigablemente con un reportero desde la ventanilla de su coche.

Entre los puntos abordados estuvieron su opinión sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, su actual vínculo con el padre de su hija y la relación de él con la pequeña.

Consultada sobre si su canción «La otra» estaba dedicada a alguien, respondió que, si bien la música se inspira en algo, «finalmente siempre es una fantasía». Ante la delicada pregunta sobre si prohíbe que Nodal vea a su hija en presencia de Ángela, fue firme en su respuesta.

«Nunca existieron esas conversaciones legales, nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija», expresó. Aseguró estar bien, «enfocada en mi música. Estoy feliz, está todo bien, normal».

En cuanto a su relación actual con Nodal, recalcó que se limita estrictamente a los asuntos concernientes a «la niña». Prefirió no extenderse sobre la pequeña, pero afirmó que «es una niña feliz» a la que cría «con mucho amor».

Finalmente, sobre Ángela Aguilar, Cazzu declaró: «No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, si son felices, me encanta».