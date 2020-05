Silvia Pinal manda un consejo a su nieta Frida Sofía Guzmán

La primera actriz, quien está convaleciente de una fractura de cadera, le dijo a Frida que su madre y su padre son para toda la vida.

Silvia Pinal se encuentra convaleciente de su cirugía de fractura de cadera, pero no dejó pasar el enviar un consejo a su nieta Frida Sofía, quien ha atacado con severas declaraciones a la familia, sobre todo a su madre Alejandra Guzmán.

La primera actriz no ocultó su preocupación por el proceder de su nieta, y dijo: “Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”.

Frida Sofía parece no querer terminar con la guerra de declaraciones y acusaciones en contra de su mamá Alejandra Guzmán, y después arremetió en contra de su abuelo Enrique Guzmán, ya que le molestó que le dijera que triunfara y consiguiera fama gracias a su talento, y no por hablar cosas malas de su madre.

Frida amenazó con publicar un libro en el que detallará su vida al lado de Alejandra Guzmán, y de todo lo que ‘sufrió’ desde que era niña.