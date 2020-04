Sophie Turner espera que su nuevo drama en Quibi ayude a las personas en cuarentena

Sophie protagoniza ‘Survive’ una mujer que enfrenta problemas mentales y sufre un accidente aéreo que cambia su vida.

La estrella de Game Of Thrones, Sophie Turner, espera que su nuevo drama en Quibi ayude a los fanáticos que luchan con la depresión y la ansiedad durante la cuarentena del coronavirus.

‘Survive’, en la que interpreta a una mujer con enfermedades mentales que lucha por su vida después de un accidente aéreo, debutó en Quibi cuando se lanzó el servicio de transmisión el lunes (06 de abril) e instantáneamente se convirtió en uno de los grandes éxitos de la red.

“Espero que la gente se sienta menos sola al ver esto …”, le dice a POPSUGAR. “Espero que la historia de esta chica que encuentra algo por lo que vivir ayude a otros a encontrar la capacidad de hacer eso también”.

Su personaje, Jane, tiene que repensar su futuro cuando los planes para terminar con su vida camino a casa después de su liberación de una instalación de rehabilitación se desvíen cuando el avión en el que es pasajera se estrella, dejándola a ella y a otro pasajero, interpretado por Corey Hawkins, varados y solos.

Sophie revela que se sintió atraída por ‘Survive’, que se muestra en episodios diarios de 10 minutos, debido a la escritura, y agregó:

“Lo que me atrajo del guión fue la forma en que la enfermedad mental se escribió con tanta precisión, en mi opinión. Me pareció real. También me encantó la idea de que esta chica que quería morir , termina luchando por una vida que nunca quiso vivir en primer lugar.

Cuanto más exactamente describamos las enfermedades mentales en el cine y la televisión, más personas serán ayudadas”.