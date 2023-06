Taylor Swift: 3 millones de fans argentinos intentaron comprar entrada para shows

En México la cantante Taylor Swift se presentará en tres fechas en agosto…

Según la revista argentina «Ohlala», más de 3 millones de fans de Taylor Swift estuvieron en la fila virtual esperando la oportunidad para conseguir su ansiada entrada a uno de los 3 shows que la cantante brindará en aquel país.

Se habilitó la venta general el 6 de junio a las 10:00am y se produjo una verdadera avalancha de fans intentando conseguir un lugar en alguno de los dos shows anunciados.

De acuerdo con la publicación, la demanda fue brutal y rápidamente se anunció un tercer recital que también agotó en un abrir y cerrar de ojos.

Considerada una de las mejoras giras en la historia, ‘The Eras Tour’ llegará a tierras mexicanas en agosto. Los fans de Swift esperaron meses para el anuncio cuando la intérprete confirmó tres conciertos en el Foro Sol los días 24, 25 y 26 de agosto del 2023.

Ticketmaster informó los precios para ver a la artista en México:

Platino A $10,620

Platino B $8,376

Platino C $6,696

Verde A $5,040

Naranja A $4,416

Verde B $3,096

Naranja B $2,016

General B $1,416

Verde C $1,176

Naranja C $936

Taylor Swift asustó a sus fans durante su concierto en Chicago, Illinois el domingo (4) al detener abruptamente su presentación.

La cantante sufrió un ataque de tos desagradable y después de recuperar la compostura, admitió que se había tragado un insecto.

Ella explicó: «Me tragué un insecto. Lo siento mucho… [Estoy] totalmente bien… Es una tontería. Fue tan estúpido», bromeó.

Taylor luego se dio la vuelta y dijo en broma: «Oh, delicioso. ¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso? Está bien. Me lo tragué», dijo después de recuperar su voz para cantar y continuar el espectáculo en el estadio Soldier Field.