Tom Brady revela problemas en su matrimonio con Gisele Bündchen

Tom Brady se vio obligado a reevaluar las prioridades de su carrera después de que su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, dejara en claro que ya no estaba “satisfecha” con su matrimonio.

La pareja, que comparte dos hijos, celebró su décimo aniversario de bodas en 2019, pero el ex mariscal de campo de los New England Patriots revela que los dos llegaron a un punto difícil en la relación, ya que la belleza brasileña se sintió frustrada con el intenso enfoque de Brady en fútbol y sus otros esfuerzos no deportivos.

Durante una conversación sincera con Howard Stern el miércoles, Brady explicó: “Hace un par de años atrás, ella no sentía que estaba haciendo mi parte por la familia (sic)”.

“Sentía que yo jugaría al fútbol toda la temporada y que se encargaría de la casa, y de repente, cuando terminara la temporada, yo estaría como, ‘Genial, déjame entrar en todas mis otras actividades comerciales. Déjame entrar a mi entrenamiento de fútbol’. Y ella está sentada allí diciendo: ‘Bueno, ¿cuándo vas a hacer cosas para la casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños a la escuela y hacer eso? Y eso fue una gran parte de nuestro matrimonio. Porque ella dice: ‘Yo también tengo metas y sueños'”.

Bundchen, quien se retiró de la pasarela de la moda en 2015, incluso detalló su infelicidad en una carta “sincera” a su esposo, que hizo que Brady se diera cuenta de que necesitaba hacer una “gran transición” para volver a encarrilar su matrimonio, que incluía asistir a la terapia y saltarse las actividades de equipo organizadas fuera de temporada con los Patriots.

“Ella no estaba satisfecha con nuestro matrimonio”, confesó Brady. “Así que necesitaba hacer un cambio en eso”.