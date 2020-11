Tristan Thompson le envía un lindo regalo a Khloe Kardashian por su premio en People’s Choice

La hermana de Kim Kardashian compartió en Instagram el dulce momento con su hija True…

En medio a rumores de que Khloe Kardashian y Tristan Thompson volvieron a desentenderse, el jugador de baloncesto ha demostrado lo orgulloso que está de su pareja después de que la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” fuera galardonada como la ‘Reality Star’ del año en los People’s Choice Awards 2020.

Khloe publicó una foto del enorme arreglo de flores blancas y rosas que el padre de su hija True le envió para felicitarla.

El lunes 16 de noviembre, la empresaria de 36 años publicó en Instagram Story un clip que mostraba las flores. Las imágenes, en las que escribió “gracias @realtristan13”, también capturaron a su hija, True, sosteniendo la tarjeta adjunta.

“¿Recibí flores de tu papá?”, se pudo escuchar a Khloe preguntándole a su hija de dos años en el video.

Cuando la niña empezó a ‘leer’ la tarjeta, la hermana de Kim Kardashian dijo: “¿Oh, la estás leyendo? Él dice: ‘¡Felicitaciones por ganar People’s Choice!’ ¡Gracias!”.

Dejando a un lado la relación, Khloé agradeció a sus fans por sus votos después de su victoria en la premiación de este año:

“Honestamente y sinceramente, no hay tonterías, no puedo creer que ustedes hayan hecho esto, ustedes me eligieron para ganar un premio People’s Choice y eso, creo, significa más para mí que cualquier otra cosa”, señaló.