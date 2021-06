Vanessa Bryant no autoriza la venta de tenis Nike en homenaje a su hija Gianna

La viuda de Kobe Bryant está molesta por la decisión de Nike de lanzar los tenis “Mambacita” sin su consentimiento.

Vanessa Bryant expresó su molestia por la decisión de la empresa Nike, de lanzar unos tenis inspirados en su hija Gianna, que murió junto a su padre Kobe Bryant en trágico accidente aéreo.

La viuda del gran jugador dijo a través de Instagram: “Los zapatos ‘Mambacita’ NO están aprobados para la venta. Quería que se vendieran para honrar a mi hija con todas las ganancias en beneficio para nuestra fundación, pero no volví a firmar el contrato de Nike para vender estos zapatos…Nike no nos ha enviado ninguno de estos pares ni a mí ni a mis niñas”.

Vanessa había recibido una propuesta por parte de la famosa firma de zapatos deportivos, incluso Vanessa ya había intervenido en el diseño, pero no se había llegado a ningún acuerdo, por lo que está muy molesta por la decisión de lanzar el modelo ‘Mambacita’, que era la manera en que de cariño llamaban a su hija, y quien pese a su corta edad, ya era una destacada jugadora de basquetbol.

El tenis tendría en la parte trasera los nombres de la niña y su papá ‘Kobe y Gigi’, grabados en color dorado, como homenaje a la pequeña y su famoso padre.