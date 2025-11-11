Vanessa Guzmán confirma que balearon su casa en Texas

La casa de la actriz Vanessa Guzmán en El Paso, Texas, fue blanco de un ataque a tiros el fin de semana, según reportó el periodista Jorge Carbajal en su programa En Shock y en su cuenta de Instagram.

El comunicador indicó que en el momento del incidente se encontraba dentro de la vivienda José Eduardo Rodríguez, hijo de la actriz mexicana, quien resultó ileso.

Las autoridades locales ya investigan el caso para identificar a los responsables y las causas del ataque.

Carbajal precisó: “El ataque ocurrió mientras José Eduardo estaba en la residencia, pero por fortuna no pasó a mayores”.

Guzmán confirmó la noticia a través de un comunicado en Instagram, en donde afirma que por el momento no puede dar más detalles: