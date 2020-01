Will Smith no pensó en ‘Bad Boys For Life’ como una “captura de dinero”

Smith dijo que esta no es una “decepcionante” secuela como lo ocurrió con “Men In Black”.

Will Smith determinó que su tercera película de Bad Boys, “Bad Boys For Life”, sería algo más que una “captura de dinero” después de estar tan decepcionado con una secuela de “Men In Black”.

El actor revela que le tomó mucho tiempo volver a interpretar el papel, porque realmente quería que fuera correcto. Y aunque no especificó a cuál de sus dos secuelas de Men in Black se refería, Smith señala que su esperanza en el nuevo papel es la brecha de 17 años entre la segunda y la tercera película de la franquicia de Bad Boys protagonizada por él y Martin Lawrence como detectives de la policía de Miami, Florida.

“Tenías que tener en cuenta el tiempo, tenías en cuenta cómo habrían crecido los personajes. Y la razón por la que tardó tanto es porque no quería hacerlo solo para ganar dinero. Ya sabes, “Hey, a todos les encantan las secuelas, hagamos una secuela”, dijo el actor en entrevista con Jimmy Fallon.

El hombre de 50 años aseguró a los fanáticos que “amarán” a ‘Bad Boys for Life’.

“Voy a mantenerlo real: a veces digo: A todos les va a encantar “, y a otros no les va a encantar”, se rió. “Ya sabes, porque a veces lo he visto, y sé que no les va a encantar, pero es una película cara. Pero esta vez … es tan buena”.

Los jefes de Sony Pictures parecen estar de acuerdo y ya están cerca de dar luz verde a Bad Boys 4, dijo una fuente a The Hollywood Reporter el viernes.