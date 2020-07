Winona Ryder y Vanessa Paradis dicen que Amber Heard miente en acusaciones a Johnny Depp

Las ex parejas de Johnny Depp han considerado las acusaciones de Heard “imposibles de creer” y “declaraciones escandalosas”.

Las ex parejas de Johnny Depp, Winona Ryder y Vanessa Paradis, dijeron que las acusaciones de Amber Heard de que abusó de ella eran “imposibles de creer” y “declaraciones escandalosas”.

Las dos mujeres dijeron como testigos, que nunca habían visto a la estrella de Piratas del Caribe ser violenta durante sus relaciones con él.

Depp, de 57 años, está demandando a Dan Wootton, editor ejecutivo de The Sun, y News Group Newspapers, su editor, por un artículo en 2018 que lo describió como un “golpeador de esposas”.

Ryder, de 48 años, dijo en su declaración que no podía “comprender las acusaciones de Heard”.

Ella agregó: “Él nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca fue, nunca abusivo en absoluto hacia mí. Nunca ha sido violento o abusivo con nadie que haya visto. Real y honestamente solo lo conozco como un hombre realmente bueno, un tipo increíblemente amoroso y extremadamente cariñoso que fue muy protector conmigo ”.

Mientras tanto, Vanessa Paradis, de 47 años, cantante, actriz y modelo, mantuvo una relación con Depp durante más de 14 años. Ella es la madre de sus dos hijos, Lily-Rose, de 21 años, modelo y actriz, y Jack, de 18.

Ella dijo en su declaración de testigo: “Durante todos estos años, he conocido a Johnny como una persona y padre amable, atento, generoso y no violento. Nunca fue violento o abusivo conmigo.

“Soy consciente de las acusaciones de las que Amber Heard ha acusado públicamente a Johnny durante más de cuatro años”.

“He visto que estas declaraciones escandalosas han sido realmente angustiantes y también han causado daños a su carrera porque desafortunadamente la gente ha seguido creyendo estos hechos falsos”.

David Sherborne, en representación de Depp, dijo que se había decidido no pedirle a Ryder o Paradis que aparecieran en persona porque los abogados de The Sun no habían sugerido que “había golpeado a ninguna de las dos mujeres”. Agregó: “No hay necesidad de reprogramar a esas testigos, por mucho que hubiera sido un placer tenerlas aquí”.

El jueves, Sean Bett, jefe de seguridad de Depp, le dijo a la corte que Heard había atacado regularmente al actor y que a menudo la había visto “tener rabietas”. Dijo que había tomado fotografías de las heridas en la cara de Depp después de un incidente en diciembre de 2015.

The Sun basa su artículo en 14 presuntos incidentes de violencia doméstica, todo lo cual Depp niega. La audiencia continúa.