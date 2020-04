Zayn Malik estaría listo para ser incluido en reunión de One Direction

El cantante ha vuelto a ser seguido por los cuatro otros ex miembros de la banda, previo a la celebración por los 10 años del grupo.

Los ex miembros de One Direction ha dado la mayor pista de que están listos para reunirse con Zayn Malik, después de volver a seguir a su antiguo compañero de banda en Twitter.

Zayn fue un miembro original del grupo de 2010 a 2015, cuando dejó sensacionalmente la banda y se fue solo, dejando a Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan para continuar como un grupo de cuatro.

Las estrellas no han ocultado su disputa posterior con Zayn, y Niall comentó recientemente que la estrella “nunca habló realmente” al grupo después de alejarse del centro de atención.

Sin embargo, los fans han visto un desarrollo en su relación, ya que los cuatro miembros del grupo volvieron a seguir a Zayn en Twitter, casi al mismo tiempo que la cuenta oficial de One Direction también se reactivó.

Al publicar con el hashtag #OneDirectionReunion, los fanáticos también vieron que las imágenes del grupo en Apple Music se habían actualizado para incluir a Zayn. Y según varios usuarios, la lista de miembros de la banda que se muestra en Google también se ha modificado para incluir las cinco estrellas una vez más.

Durante una entrevista reciente, Liam insinuó una próxima reunión, aunque no nombró a Zayn como parte de los planes.

“Todos hemos estado hablando mucho juntos durante las últimas semanas, lo que ha sido realmente agradable”, dijo. “Escuchar las voces de muchas personas y ver contenido antiguo y cosas diferentes que no hemos visto en mucho tiempo o nunca antes hemos visto, es muy interesante … Más que nada, ha sido un buen momento para conectarnos de nuevo.”

One Direction saltó a la fama en el programa de talentos de televisión del Reino Unido, The X Factor, en 2010, y encabezó las listas mundiales con éxitos que incluyen What Makes You Beautiful, Night Changes, History e Story of My life.