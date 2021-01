Zendaya responde a críticas recibidas por escenas de pasión en ‘Euphoria’

Las críticas de sus fans radican en que realiza las escenas con un actor que tiene mucha mas edad que ella.

Zenayda responde a las críticas que ha recibido por las escenas de pasión que realizó en la serie ‘Euphoria’, con un actor con el que tiene mucha diferencia de edad.

Al parecer a los fans de la actriz no les ha gustado verla con una persona que le lleva varios años, y Zenayda responde a estos comentarios: “Llevo dando vida a chicas de 16 años desde que cumplí los 16. También hay que recordar que muchas personas han crecido conmigo. Supongo que es como ver a tu hermanito o hermanita pequeña que ahora ha crecido. Así que a la gente le cuesta hacerse a la idea de que me he hecho mayor”.

El coprotagonista de Zenayda en la serie también ha hablado al respecto, y recuerda a todos que ella tiene más experiencia que él en la industria cinematográfica, y agregó: “No me preocupa, la verdad porque ella es una mujer adulta. La gente va a darse cuenta en esta película, de la mujer que se ha convertido”.