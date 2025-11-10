¿Cómo está Angélica Vale tras Otto Padrón solicitarle el divorcio?

El periodista Javier Ceriani dió este domingo 9 de noviembre la primicia del inminente divorcio de Angélica Vale y su esposo, el conocido ejecutivo de televisión Otto Padrón.

En los documentos presentados en la Corte de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre, se demuestra que fué Padrón quien inició los trámites, después de 14 años de matrimonio.

Entre otras peticiones, el ejecutivo solicita la custodia compartida de sus dos hijos, Angélica de 14 años y Daniel de 11. Llama la atención que los bienes materiales no están en disputa, por lo que se evidencia que será una separación amistosa.

Hasta el momento Angélica Vale no se ha pronunciado al respecto.

Una fuente reveló a la revista People en Español que Vale está bien, pese a la difícil situación.