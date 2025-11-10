Aleks Syntek ingresa a rehabilitación tras escándalo de infidelidad

El cantante mexicano Aleks Syntek, de 56 años, habría sido internado en un centro de rehabilitación en las afueras de la Ciudad de México, luego de que salieran a la luz presuntas evidencias de una infidelidad que involucra a una colaboradora cercana durante una gira reciente por Sudamérica.

Fuentes cercanas al artista, que pidieron anonimato, confirmaron que el ingreso se produjo de manera voluntaria la semana pasada, motivado por una crisis emocional y problemas de adicción que se agravaron tras el incidente.

El escándalo estalló hace diez días cuando se filtraron en redes sociales mensajes y fotos comprometedores entre Syntek y una joven productora de 28 años, identificada solo como «M. R.», quien formaba parte del equipo de su más reciente producción musical. Aunque el intérprete de éxitos como Intocable y Duele el amor no ha emitido un comunicado oficial, su representante, Laura Gómez, declaró brevemente: «Aleks está enfocado en su bienestar personal y familiar en este momento. Pedimos respeto a su privacidad».

Testigos aseguran que el músico, casado desde hace 20 años con Karen Cornejo y padre de tres hijos, enfrentaba tensiones en su matrimonio desde hace meses, exacerbadas por el estrés de la industria.

«Entró al centro para tratar adicciones a sustancias y manejo de impulsos», reveló una fuente de la clínica privada ubicada en Cuernavaca, donde se especializan en celebridades.

El tratamiento incluiría terapia intensiva y aislamiento de dispositivos electrónicos para evitar más filtraciones.

La noticia ha generado revuelo en el medio artístico mexicano. Compañeros como Aleksander P, excolaborador, comentaron en Instagram: «Todos pasamos por momentos duros; fuerza, hermano». Mientras tanto, fans divididos inundan las redes con hashtags como #ApoyoASyntek y #InfidelidadSyntek, algunos defendiendo su legado musical y otros criticando su conducta.