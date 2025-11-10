Exnuera de Maribel Guardia estrena romance con apasionado beso

A dos años de la trágica muerte de Julián Figueroa, su exesposa Imelda Tuñón parece haber abierto un nuevo capítulo en su vida sentimental. La cantante fue sorprendida en un apasionado beso con un misterioso acompañante en un conocido bar de la capital mexicana, en medio de la polémica disputa legal por la herencia del fallecido hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

Las imágenes, reveladas el pasado 6 de noviembre durante el programa ¡Siéntese quien pueda!, muestran a Tuñón, de 33 años, disfrutando de una velada en el bar ’33’, ubicado en el corazón de la Ciudad de México. En el video, la joven intérprete no solo intercambia un efusivo beso con su galán –cuya identidad se mantiene en reserva–, sino que ambos suben al escenario para cantar a dueto el clásico Si te pudiera mentir de Marco Antonio Solís, demostrando una química innegable y una noche llena de complicidad.

@sientesequienpueda 💥 ¡EXCLUSIVA! Imelda Tuñón fue vista muy cariñosa con un misterioso galán 😍. Entre abrazos, risas y la canción “Gavilán o Paloma” de José José, la pareja no ocultó su complicidad. 💃🎤 Y cuando todos pensaban que la noche terminaba… ¡sorprendieron con un apasionado beso frente a todos! 💋 Después subieron al escenario para cantar juntos “Si te pudiera mentir” de Marco Antonio Solís 🎶❤️ Parece que, a pesar de los conflictos por la herencia de su hijo, Imelda se está dando tiempo para el amor 💞 👇 Mira el video completo y cuéntanos: ¿crees que este misterioso hombre sea su nueva pareja? #ImeldaTuñón #Exclusiva #NuevoRomance #Celebridades #Farándula ♬ original sound – SienteseQuienPueda

Fuentes del lugar aseguran que la pareja llegó alrededor de las 10 de la noche y se mantuvo discreta al inicio, pero no pudieron evitar los flashes de los presentes. «Se veían muy enamorados, cantando y riendo como si no hubiera pasado el tiempo», comentó un testigo anónimo.

Este avistamiento ocurre en un momento de alta tensión familiar. Maribel Guardia, abuela del hijo en común de Imelda y Julián –un niño de 7 años–, ha acusado públicamente a Tuñón de impugnar el testamento del músico, donde designaba a su hijo como heredero universal.

«Todo lo de Julián es para mi nieto. Fuimos a los juzgados porque ella está peleando la herencia a su propio hijo», expresó la actriz costarricense en sus redes sociales a finales de octubre, tras ser vista en tribunales.