Equipo de Diddy desmiente rotundamente rumores de alcohol casero en prisión de Nueva Jersey

Sean “Diddy” Combs ha negado categóricamente las versiones que lo señalaban consumiendo licor improvisado durante su estancia en el Instituto Correccional Federal de Baja Seguridad de Fort Dix, donde cumple su condena.

A través de un comunicado difundido en X el sábado, su equipo legal aseguró que tales afirmaciones “son completamente falsas” y enfatizó que el magnate está enfocado en su rehabilitación personal y en reunirse con su familia.

La polémica surgió el viernes cuando TMZ reportó que fuentes internas aseguraban que Combs había sido sorprendido preparando una bebida fermentada con azúcar, refresco Fanta y trozos de manzana, una práctica común entre reclusos. Sin embargo, un portavoz de la prisión declaró a este medio que “no existe registro alguno” de incidentes relacionados con el fundador de Bad Boy Records.

“El señor Combs está adaptándose con disciplina a su nuevo entorno, trabajando en su crecimiento interior y mejorando día a día”, agregó un representante ante Page Six. “Como ocurre con cualquier figura pública en custodia, surgen rumores infundados; pedimos respeto a su privacidad para que pueda avanzar con dignidad”.

Antes de recibir su sentencia de cuatro años y dos meses el mes pasado, Combs escribió una emotiva carta al juez Arun Subramanian: “Estoy sobrio por primera vez en 25 años. Este camino exige tiempo y esfuerzo, pero me enorgullece trabajar más duro que nunca. Soy más fuerte, más sabio, limpio y lúcido. Dios no se equivoca”.

Como parte de la condena, deberá completar programas obligatorios de salud mental y tratamiento por abuso de sustancias, además de pagar una multa de 500.000 dólares.

El rapero fue arrestado en septiembre de 2024 en Nueva York y declarado culpable en julio de transporte con fines de prostitución. Tras permanecer sin fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, fue trasladado a Fort Dix a finales de octubre. Su liberación está programada para el 8 de mayo de 2028.