Doble eliminación en La Granja VIP: Lola Cortés abandonó el programa

En la velada del domingo 9 de noviembre, el ambiente en La Granja VIP dio un giro drástico cuando Lola Cortés declaró con firmeza su salida definitiva del reality show de TV Azteca.

La actriz y cantante, visiblemente afectada, compartió con sus compañeros y los espectadores que sus fuerzas emocionales habían llegado al límite: “Ya no puedo más”, confesó en plena transmisión, revelando su fragilidad en medio de la gala.

Esta decisión voluntaria generó una tensión palpable en el programa, donde las dinámicas de convivencia y el estrés constante han impactado profundamente a los famosos, como se ha visto en los episodios más recientes.

Cortés eligió anteponer su salud mental a la competencia, en un acto de sinceridad que ella describió como esencial: insistió en que no buscaba controversia, solo autenticidad con el grupo y el público.

Al formalizar su retiro, le pidió al anfitrión Adal Ramones que le concediera una separación total del formato, explicando que seguir allí podría dañar no solo su equilibrio, sino también el de los otros participantes: “No quiero causarles otra semana de infelicidad a mis compañeros”, expresó directamente a quienes han vivido con ella esa intensa experiencia en el granero.

“Pido perdón a todos los implicados por esta elección, pero no cuestiona en absoluto mis más de 40 años de trayectoria en los escenarios. Todo lo contrario: es para seguir en ellos, pero primero debo sanar, debo recuperarme. Necesito irme”, manifestó Lola.

La respuesta del resto del elenco fue inmediata: el aire se cargó de melancolía, y varios concursantes, como Fabiola Campomanes, no pudieron contener el llanto al despedir a su amiga cercana.

Además de Cortés, dejó la competencia, Jawy Méndez, quien fue eliminado del reality.