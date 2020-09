A Salma Hayek la “vigoriza” que los directores se acerquen a ella con propuestas

Después de los 50 años las cosas cambiaron para la actriz, quien antes buscaba llamar la atención de los cineastas.

Salma Hayek se siente “vigorizada” por la forma en que los directores se acercan a ella después de que cumplió 50 años.

La estrella de cine de 54 años comenzó su carrera tratando de llamar la atención de los cineastas y convencerlos de que la eligieran para sus películas, pero después de 32 años en la industria, está encantada de que finalmente se acerquen a ella para los papeles.

Ella dijo a la revista OK!: “Realmente me vigorizó que me buscaran. Siempre los busqué. pero ellos no me querían. Y que ahora vienen a mí, eso ha sido realmente estimulante, más a los 54 años.

Hayek saltó a la fama en la telenovela mexicana ‘Teresa’ antes de mudarse a Los Ángeles para perseguir una carrera en la pantalla grande.

Sin embargo, cuando la actriz de Hollywood comenzó en 1988, no tenía idea de cómo terminarían las cosas.

Ella cree que cualquier lucha a lo largo de los años le ha dado la posibilidad de elegir el camino correcto, habiendo calificado su vida de “completamente inimaginable”.

Ella explicó: “Las cosas que han sucedido en mi vida son completamente inimaginables. Incluso en mis ideas más grandes de mi destino más extraordinario, nunca imaginé cómo me siento ahora.

“En algún momento de tu vida te conformas con hacer lo correcto y lo mejor que puedas, en lugar de pensar en lo que quieres y lo que no puedes obtener o lo que no obtienes o cómo alguien lo está obteniendo y no lo estás entendiendo.

“Te da la posibilidad de tomar caminos que nunca quisiste tomar, y tienes el espíritu aventurero para ir y descubrir en lugar de planear tanto. Puedes terminar en caminos que son mucho mejores que en tu imaginación”.