Adela Micha no cree que Christian Nodal tenga motivos para demandarla

La periodista Adela Micha rechazó las especulaciones sobre una posible demanda por parte del cantante Christian Nodal tras la difusión de una controversial entrevista que ambos sostuvieron. Según Micha, las declaraciones del intérprete de Botella tras botella fueron hechas de manera voluntaria y sin ninguna presión, por lo que no ve motivos para un conflicto legal.

El pasado 13 de agosto, Micha publicó la entrevista en su canal de YouTube, La Saga, desatando críticas y debates en redes sociales por las revelaciones de Nodal. Tras disfrutar de unas semanas de descanso fuera de México, la periodista fue interceptada por medios como Venga la alegría a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí, desmintió los rumores de una demanda en su contra.

“No veo por qué me demandaría. Nadie lo forzó a hablar, él aceptó darme la entrevista y lo hizo libremente”, afirmó Micha con seguridad.

La comunicadora también descartó las versiones que circulaban en redes sociales, según las cuales Nodal habría intentado ofrecerle dinero para evitar la publicación del material.

“¿De dónde sacan esas cosas? No hubo nada de eso. En unos días hablaré al respecto en mi canal”, aseguró, prometiendo aclarar los detalles de la situación en La Saga.

Sobre los comentarios en redes que señalaban que Nodal y ella dejaron de seguirse mutuamente tras la publicación de la entrevista, Micha aclaró que nunca se habían seguido en primer lugar. “No nos seguíamos antes, así que eso no tiene sentido”, puntualizó.

La periodista destacó la disposición de Nodal durante la grabación, describiéndolo como “amable, generoso con su tiempo y muy abierto” al compartir sus vivencias. “Fue una charla como tantas otras que he tenido, muy natural”, añadió.

Finalmente, Micha expresó su interés en contactar a Cazzu, la ex pareja de Nodal, para invitarla a su programa y ofrecerle un espacio para compartir su perspectiva. “Acabo de regresar de tres semanas de vacaciones, pero ahora que retome mis actividades, la buscaré para proponerle una entrevista”, concluyó.