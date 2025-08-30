¿Trump ha muerto? Rumores sobre la muerte de Donald Trump se viralizan en Brasil

Una ola de especulaciones y memes se desató en Brasil tras la viralización de un rumor infundado sobre la supuesta muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La noticia falsa, que se propagó rápidamente a través de plataformas como X y WhatsApp, generó un frenesí en redes sociales, especialmente entre usuarios brasileños, quienes compartieron miles de publicaciones con el hashtag #TrumpIsDead, acompañado de memes, videos satíricos y especulaciones sobre la salud del mandatario de 79 años.

El rumor comenzó a circular el viernes 29 de agosto, alimentado por la ausencia de Trump en eventos públicos durante dos días y un comentario reciente de su vicepresidente, J.D. Vance, quien en una entrevista con USA Today el 27 de agosto mencionó estar preparado para asumir el cargo en caso de una “tragedia terrible”.

A esto se sumó una interrupción temporal en la transmisión en vivo de la Casa Blanca, lo que algunos interpretaron como una señal de crisis.

En Brasil, el tema se amplificó debido a la conexión de Trump con el expresidente Jair Bolsonaro, con quien mantiene una relación de apoyo mutuo. Publicaciones en X como “Trump morreu? Bolsonaro vai ficar órfão político!” y memes con referencias a pizzas y ambulancias cerca de la Casa Blanca se multiplicaron, convirtiendo el rumor en una tendencia global.

Trump morto, Bolsonaro condenado.

Feriado prolongado! pic.twitter.com/C5WO3YYQZL — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) August 30, 2025

Sin embargo, la información ha sido desmentida por múltiples fuentes confiables. Un portavoz de la Casa Blanca y el streamer estadounidense Adin Ross confirmaron que Trump está “vivo y en buen estado”.

Además, el propio Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social el viernes por la noche, criticando una decisión judicial sobre sus aranceles, lo que desacredita las especulaciones.

La Casa Blanca también había aclarado previamente que las preocupaciones sobre la salud de Trump, derivadas de imágenes de moretones en su mano y una condición vascular diagnosticada en julio (insuficiencia venosa crónica), no indican una emergencia médica.

El fenómeno en Brasil refleja el impacto de las redes sociales en la propagación de desinformación, especialmente en un contexto políticamente polarizado.