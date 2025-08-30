Yolanda Andrade reaparece en redes y reflexiona sobre su salud: ‘Cinco años de vida’

Yolanda Andrade volvió a las redes sociales esta semana para dedicar un emotivo mensaje a su amiga de toda la vida, la cantante Thalía, quien celebró su 54º cumpleaños.

En un video que conmovió a sus seguidores, Andrade no solo felicitó a la intérprete de Amor a la mexicana, sino que también compartió reflexiones sobre su delicado estado de salud y el tiempo que le podría quedar de vida.

Andrade, de 53 años, y Thalía han mantenido una amistad desde su juventud, antes de alcanzar la fama. En su mensaje, grabado desde una cama y con visible dificultad para hablar, Yolanda expresó su cariño: “Te amo, mi vida, que cumplas muchos años más. ¿Cuántos quieres vivir?”. Haciendo referencia a la longevidad de la abuela de Thalía, Eva Mange, quien vivió hasta los 105 años, Andrade bromeó sobre la posibilidad de que la cantante también llegue a una edad avanzada. Sin embargo, en un tono más serio, la conductora confesó que no espera vivir tanto: “Yo, con suerte, viviré cinco años más. No me veo llegando a 105”, dijo.

En otro video, donde aparece bailando con la ayuda de una silla, Yolanda dedicó palabras conmovedoras a Thalía: “Feliz cumpleaños, mi hermosa Thalía, por todos los momentos que nos han unido. Más de la mitad de nuestras vidas hemos estado juntas, y tú nunca me has soltado, especialmente en mi enfermedad. Te amo”.

Thalía le ha contestado el mensaje, diciendo: «Te aaaaamoooooo mi Mrhu! Ya sabes que estoy a tu lado SIEMPRE! A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras ! Te amoooo 🎂🎂🎂🎂😍😍😍😍😍🙌🙌🙌 eres tu sandy?🤣👏🏼»

A principios de agosto, Andrade había compartido detalles sobre su salud, revelando que padece dos condiciones degenerativas sin cura.

“Médicamente, me puedo ir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, afirmó en una entrevista el 6 de agosto. La conductora de Montse & Joe ha estado alejada de los reflectores, recuperándose fuera de la Ciudad de México junto a su familia.

Aunque su compañera Montserrat Oliver mencionó recientemente que Yolanda podría perder la capacidad de hablar o caminar en el futuro, también destacó señales de mejoría en su estado.