Selena Gomez disfruta su despedida de soltera en México

Selena Gomez ha compartido con sus 417 millones de seguidores en Instagram un vibrante carrusel de 16 fotos que capturan su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México, previa a su boda con el productor Benny Blanco, de 37 años.

La publicación ha acumulado millones de reacciones. Las imágenes muestran a Gomez disfrutando con seis amigas cercanas, entre ellas la productora Racquelle Stevens y la empresaria Courtney Lopez. Con un velo de novia, letras gigantes que forman “BRIDE” y globos con el texto “Mrs Levin” (el apellido real de Blanco), Selena celebró con actividades como cenas a la luz de las velas, paseos en yate, cócteles, fuegos artificiales y una proyección de la comedia De boda en boda. Un video final destacó a mariachis con caretas de Blanco, seguido de un baile desenfrenado de Gomez y sus amigas en el yate.

Mientras tanto, Blanco celebró su propia despedida en la lujosa Chairman Villa de Las Vegas, compartiendo en Instagram momentos de fiesta con el actor Matty Matheson y relajación en un spa. La pareja, que oficializó su relación en diciembre de 2023, anunció su compromiso el 12 de diciembre de 2024 con un post que superó los 23 millones de “me gusta”. Gomez expresó recientemente su entusiasmo por la boda, afirmando: “Nunca estuve tan segura de algo”.

La noticia llega días después de que Taylor Swift, amiga íntima de Gomez, anunciara su compromiso con Travis Kelce. Selena celebró la noticia en redes, compartiendo un tuit de Swift de 2009 sobre el “amor verdadero” junto a fotos de ambas con sus prometidos, avivando la expectativa de una futura imagen de las dos parejas juntas. Aunque la fecha de la boda de Gomez y Blanco no está confirmada, medios especulan que será en septiembre de 2025.