Kenia Os sigue disfrutando del helicóptero que le regaló Peso Pluma

La cantante e influencer Kenia Os sigue disfrutando del regalo que le hiciera Peso Pluma el pasado 14 de febrero, dándole una agradable sorpresa.

El cantante quiso impresionar a su novia, y no reparó en gastos al elegir un helicóptero para que ella se traslade con rapidez y seguridad a sus múltiples compromisos profesionales, así como también para acudir a reunirse con familiares, amigos y sobre todo con él, cuando anda en sus múltiples giras.

De sobra está decir que la joven pareja está viviendo al máximo su relación, mostrándose muy enamorados en todas las publicaciones que ambos suben a sus redes sociales.