Julio Iglesias demandará a periódico por daño moral

Según fuentes cercanas al cantante español Julio Iglesias, su equipo legal prepara una demanda en contra del periódico Diario.Es, donde se reveló el escándalo en el que se vió envuelto, tras las denuncias de acoso s3xual de ex empleadas del artista.

Varias chicas que aseguraron haber trabajado con Julio en su casa, denunciaron ser víctimas de explotación laboral, e incluso haber sufrido abusos.

La Corte de Justicia de España desestimó las denuncias, dejándoolo completamente libre de cargos.

Iglesias ahora piensa demandar al diario por daño moral y por perjudicar su imagen, por lo que podría pedir además de una disculpa pública, una indemnización económica millonaria, de acuerdo con fuentes.

Lo que no se sabe es por qué sólo procedería en contra de ese periódico y no en contra de la cadena Univisión, que también diera amplia cobertura a este asunto, dando a conocer a millones de hispano hablantes las graves acusaciones de esas jóvenes.