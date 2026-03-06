La Reina del Pacífico podría emprender demanda millonaria en contra de Telemundo

Hoy a los 65 años está alejada de la vida delictiva…

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida en el mundo criminal como La Reina del Pacífico, estaría preparando una cuantiosa demanda en contra de la cadena Telemundo, por haber explotado su historia de vida sin su consentimiento.

Como se sabe, la serie de Telemundo La Reina del Sur, en sus dos temporadas, fue tremendamente exitosa, por lo que Ávila pretende demandar a la cadena televisiva por lucrar con su historia.

Se estima que Telemundo habría obtenido más de 900 millones de dólares con la serie, por lo que los abogados de ella podrían obtener una cifra millonaria para su clienta: piden alrededor de 150 millones de dólares.

Sandra Ávila Beltrán inició muy joven su carrera delictiva, siendo familiar de conocidos capos del narcotráfico en México.

Hace 7 años salió libre, tras varios años en prisión, actualmente la mujer tiene 65 años, es de bajo perfil, y se dedica como diseñadora de su propia línea de ropa.