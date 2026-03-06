Megafusión en el streaming: Paramount y HBO Max se unen tras la compra de Warner Bros. Discovery

En un movimiento que redefine la industria del entretenimiento, Paramount Skydance ha oficializado la adquisición de Warner Bros. Discovery por una cifra récord de 110 mil millones de dólares.

La operación, concretada tras la retirada estratégica de Netflix de la puja, dará paso a la unificación de los catálogos de Paramount+ y HBO Max en una sola plataforma que nacerá con una base superior a los 200 millones de suscriptores.

Un coloso del contenido y la tecnología

El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, destacó ante inversores que esta alianza permitirá competir directamente con los líderes del sector. El nuevo servicio unificado albergará franquicias de peso global como Star Trek, Game of Thrones, el universo de Batman y los éxitos de Taylor Sheridan. Además, la nueva estructura corporativa proyecta el lanzamiento de 30 películas anuales en cines, asegurando que la marca HBO mantendrá su autonomía creativa y su estándar de calidad.

El camino hacia la firma

La batalla por Warner, iniciada a finales de 2025, culminó cuando Paramount elevó su oferta a 31 dólares por acción en efectivo. A diferencia de otros competidores como Netflix o NBCUniversal, que solo buscaban los activos digitales, Paramount apostó por la compañía completa, integrando también las redes de cable como CNN, TNT y CBS News. Esta decisión implica absorber la deuda de Warner, pero consolida a Paramount como el dueño de dos de los cinco grandes estudios de Hollywood.

Retos y regulación

A pesar del anuncio, la operación aún debe superar la validación de los accionistas y el escrutinio regulatorio, un proceso que se estima concluirá hacia el 30 de septiembre de 2026. Mientras tanto, el mercado ha reaccionado con optimismo ante la retirada de Netflix, cuyas acciones subieron un 13%, mientras que Paramount registró una ganancia del 5% tras asegurar el control de uno de los archivos históricos más valiosos del entretenimiento mundial.