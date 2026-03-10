Gaby Spanic revive la controversia: entre expedientes quemados y el ‘daño’ de Carmen Salinas

La actriz venezolana Gaby Spanic ha vuelto a situarse en el ojo del huracán tras revelar detalles inéditos sobre los conflictos legales y personales que han marcado su trayectoria. Durante un reciente encuentro con la prensa, la protagonista de telenovelas rompió el silencio sobre su tensa relación con la fallecida productora Carmen Salinas, asegurando que, a pesar de haber mantenido siempre un trato respetuoso, recibió un daño profundo e injustificado por parte de la mexicana.

Spanic insinuó que Salinas guardaba un resentimiento inexplicable hacia ella y su familia, apoyando en su momento a personas que la perjudicaron, aunque sugirió que la productora se arrepintió en privado sin llegar a admitirlo públicamente.

El trasfondo de estas declaraciones se vincula directamente con el turbulento caso de presunto envenenamiento que Spanic denunció en 2010 contra su entonces asistente, María Celeste Fernández. La actriz sorprendió al informar que, tras intentar retomar las acciones legales debido a diversas irregularidades, su equipo jurídico descubrió que el expediente judicial fue incinerado ilegalmente en 2013. Según la versión de Spanic, el caso nunca se cerró de forma definitiva, por lo que la destrucción de estos documentos representa un obstáculo crítico en su búsqueda de justicia.

Spanic enfatizó que las secuelas de aquel episodio no solo fueron mediáticas, sino que afectaron gravemente su salud y la de sus allegados, dejando huellas físicas permanentes. Firme en su postura, la intérprete busca ahora que las autoridades esclarezcan por qué desaparecieron las pruebas de su proceso y reafirma su lucha por limpiar su nombre, tras años de enfrentarse al escepticismo sobre la veracidad de aquel atentado contra su vida.