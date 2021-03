Aislinn Derbez es regañada por su padre Eugenio Derbez

El comediante se leyó algo misógino al pedir a su hija que ya no publique fotos “encuerada”.

Aislinn Derbez, confesó haber disfrutado tanto de la playa y la buena compañía, después de permanecer una semana en Tulúm, que dijo ‘deseaba mudarse al puerto maya’, a lo que su padre respondió con un seco “regrésate ya”.

“Hoy mi último día y no me quiero regresar nunca. Me quiero quedar aquí a vivir”, dijo Aislinn a través de sus historias de Instagram.

El comediante la reposteó en su perfil y añadió una imagen animada de él mismo reprobando la extensión de su estancia en México, así como un emoji triste y la demanda de que regresará a casa pronto.

Más tarde, Eugenio compartió una foto de la actriz en traje de baño que ella misma subió días antes con el reclamo de que viajó a la playa sin él para festejar.

“Tenía listo el pastel y tú me cambiaste por Tulum. Y lo que más me dolió es que no me invitaste al hotel. Pd. Ya deja de subir fotos encuerada”.

Derbez le envió una cálida felicitación a su hija por medio de su redes sociales el día de su cumpleaños, en donde le confesó que una de las líneas de una de sus cintas más famosas estaba dedicada a ella.

“Tenía sólo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá… pero todo cambió cuando te pude abrazar. La frase ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’ en ‘No se Aceptan Devoluciones’, la escribí pensando en ti'”, escribió.